3 безпілотники, ракета і ймовірно вертоліт: Повітряні сили знищили 5 ворожих цілей

Повітряні сили України протягом доби 20 травня знищили одразу 5 ворожих цілей. Серед них були ракета і, ймовірно, вертоліт російської армії.

Про це відзвітувалися в оперативному зведенні за день, яке оприлюднили о 23:45. Там розповіли ціль, якої зараз добиваються наші вороги.

Цей же день Українські захисники з ООС відбили 11 атак ворога та завдали значних втрат у живій силі росіян

Завдали кілька точних ударів

Протягом дня росіяни намагалися завдавати ракетні удари по транспортних розв'язках, а також об'єктах критичної інфраструктури України.

Проте в небі в них не було жодних успіхів. Винищувачі наших захисників продовжують патрулюють повітряний простій на території, яка підконтрольна Збройним Силам.

А ось ударна авіація наших Повітряних сил продовжує успішно нищити наземні цілі. Вона вкотре вдарила по скупченню техніки, живій силі та інших об'єктах ворога. В результаті цих авіаударів вдалося знищити понад 20 бойових машин армії Росії.

Чудово відпрацювали й ППО

Захисники України з підрозділів протиповітряної оборони також мали в цей день значні успіхи. Вони збили не прості безпілотники, а елітне оснащення ворожої армії:

безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" – 80-120 тисяч доларів;

оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA – вартість засекречена.

Щодо збитого транспорту, то поки встановлюється, що це було. Проте найімовірніше вдалося "приземлити" вертоліт.

Ворог стягує авіацію на Луганщину

Російське командування не втрачає надії вийти на адміністративні межі Луганської області. Наша розвідка 18 травня зафіксувала значне збільшення чисельності авіації ворога на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Там помітили появу щонайменше 15 додаткових бойових вертольотів повітряних військ Росії. Попри направлення туди бонусних резервів, становище росіян на Сході поступово погіршується.

19 травня в Генштабі повідомили, що ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Схожу думку нещодавно озвучили й у Міністерстві оборони України. Там зауважили, що це свідчить про початок третьої фази війни – росіяни потроху переходять від наступу до оборони.

Нещодавно – показали знищений літак окупантів: дивіться відео