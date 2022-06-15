3 питання, на які доведеться відповісти перед Україною Шольцу, Макрону і Драгі

Звичайно, є дуже важливим, щоб українська армія мала можливості із західною зброєю битися із ворогами, щоб вона гнала їх з української землі.

Демаркація кордонів зла

Імовірно, це може бути важливою темою перемовин в українській столиці, коли до Києва прибудуть федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

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Президент Володимир Зеленський та інші українські керівники будуть обговорювати з європейськими лідерами збільшення військової допомоги для України. Необхідність збільшення цієї військової допомоги є тим більш важливою, щоб в руках окупантів не опинилася вся територія Луганської та Донецької областей і щоб навіть, якщо ворогу вдасться в певних місцях закріпитися, потім вибити його з цих територій і перейти згодом до звільнення території, яка була окупована ще 2014 року, щоб вийти на державний кордон України.

І, звичайно, тут серед тем перемовин із європейськими гостями української столиці має бути й тема кандидатства України в ЄС. Адже ця війна ще раз показала світу, що ми маємо чітко визначити, де пройде кордон цивілізації й де почнеться територія темряви. Зараз ця територія темряви – це територія самої РФ і тих, регіонів, які окупуються Росією. І від Заходу залежить, де він захоче провести чіткий кордон між людством і нелюдяністю, між світлом і темрявою, між добром і російським злом.

Марафон на довгу дистанцію

Зараз говорять про те, що Європейська комісія практично вже узгодила можливість надання кандидатського статусу для України і Республіки Молдова. Це відбудеться з певними умовностями. Очевидно, що для обох країн висунуть план, який і після надання статусу кандидата в члени ЄС буде виконуватися ще до того, як розпочнуться перемовини про саме членство в ЄС.

Хочеться все-таки нагадати, що членство в ЄС – це процес. Перший етап – це кандидатство, другий етап – це рішення про перемовини ЄС з тією чи іншою країною. Третій етап – це самі перемовини, які можуть тривати роками і навіть десятиріччями. Деякі країни-кандидати у члени ЄС чекають навіть на саме стартування цих перемовин, і для цього є чимало важливих умов.

Кожна країна-член ЄС може заблокувати проведення таких перемовин, як це зараз, скажімо, відбувається із Республікою Північна Македонія. Болгарія блокує початок перемовин про членство сусідньої країни, бо вимагає, щоб перед цим були узгоджені історичні аспекти у відносинах між Софією і Скоп'є. Щоб були певні рішення саме на рівні гуманітарному. І Північна Македонія роками очікує таких домовленостей.

Ну і потім, після того, як перемовини закінчуються успішно, починається саме процедура вступу країни до ЄС. У випадку з Україною це може зайняти також від 8 до 15 років. Однак сам факт кандидатства вже чітко скаже і про наміри самого ЄС, і про наміри самої України. Він поставить крапку на імперських амбіціях РФ.

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Над Києвом майорітиме прапор ще однієї перемоги

І, звичайно, може відкрити дорогу для найбільш важливого для української безпеки рішення, без якого важко собі уявити мирне життя на українській території упродовж наступних років і навіть десятирічь, – це вступ України до Північноатлантичного союзу.

Звичайно, це також мало би бути темою для перемовин між Україною, Німеччиною, Францією. Адже 2008 року саме Німеччина і Франція виступали проти надання Україні Плану щодо членства в НАТО. А зараз, як я вважаю, саме ці країни мають виступати за надання такого плану.

Євроатлантична інтеграція України має стати чіткою і жорсткою відповіддю на війну Володимира Путіна проти нашої країни. На території України має бути піднятий прапор Північноатлантичного союзу.

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