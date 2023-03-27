Хотіли відправити на Херсонщину: росіяни розбили свою бронетехніку на кримському мосту

27 березня 2023, 22:09
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Джерело:

Головне управління розвідки Міноборони

Російські загарбники вирішили переправити 5 одиниць бронетехніки через так званий кримський міст, аби посилити свої війська на тимчасово окупованій Херсонщині. Однак щось пішло не так і ця техніка не переїхала через міст.

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти намагалися переправити через поки що цілий кримський міст бронеавтомобілі 3-СТС "Ахмат". Однак далі мосту вони не вирушили.

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Що сталося з ворожою бронетехнікою

Подія трапилася 26 березня. Колона з 5 бронеавтомобілів 3-СТС "Ахмат" 34-ї окремої мотострілецької бригади вирушила так званим кримським мостом до тимчасово окупованого півострова. Та не доїхали.

Бронетехніка потрапила у ДТП. За офіційною версією, причиною цього стало "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони". 

Ця бронетехніка їхала до Херсонської області й мала доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку. Та замість того 4 з 5 бронеавтомобілів потребують серйозного ремонту. 


Ворожа бронетехніка після зіткнень / Фото ГУР МО

Втрати ворога на війні

Поки ворог самостійно ліквідовує свою техніку, українські воїни продовжують знищувати загарбника, який ступив на нашу землю. Станом на 27 березня наші воїни з початку вторгнення ліквідували та знищили:

  • близько 171 160 загарбників;
  • 3 595 танків;
  • 6 953 бойових броньованих машин;
  • 2 638 артилерійських систем;
  • 523 реактивні системи залпового вогню;
  • 277 засобів ППО;
  • 305 літаків;
  • 291 гелікоптер;
  • 2 216 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів та катерів;
  • 5 493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 285 одиниць спецтехніки.
Автор: Іван Магуряк