3 тисячі доларів за інвалідність: у Львові 73-річна алергологиня брала хабарі

Правоохоронці викрили лікарку, яка наживалася на фіктивних інвалідностях. Цікаво, що жінка не сама встановлювала діагноз, а впливала на рішення членів МСЕК.

На жаль, скандали із МСЕК тривають. Поліція Львівської області повідомила деталі викриття хабарниці.

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На Львівщині затримали алергологиню-хабарницю

Встановлено, що 73-річна лікар-алерголог однієї з львівських комунальних лікарень вимагала у пацієнта вказану суму за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності. Зловмисницю викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини,

– інформують поліцейські.

Їм допомагали оперативники Управління Служби безпеки України у Львівській області.

23 жовтня у жінки провели санкціонований обшук у робочому кабінеті та виявили:

ті самі 3 тисячі доларів, одержані нею від пацієнта;

1600 євро;

51,5 тисячі доларів;

47 тисяч гривень;

документи, чорнові записи та інші речові докази.

Усе вилучили та скерували на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Лікарці можуть повідомити про підозру у зловживанні впливом Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.