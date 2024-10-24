3 тисячі доларів за інвалідність: у Львові 73-річна алергологиня брала хабарі
Джерело:Поліція
Правоохоронці викрили лікарку, яка наживалася на фіктивних інвалідностях. Цікаво, що жінка не сама встановлювала діагноз, а впливала на рішення членів МСЕК.
На жаль, скандали із МСЕК тривають. Поліція Львівської області повідомила деталі викриття хабарниці.
Дивіться також Майно звалилося з неба: сім'я головного медика ВЛК Тернопільщини Фаріона збагатіла за один день
На Львівщині затримали алергологиню-хабарницю
Встановлено, що 73-річна лікар-алерголог однієї з львівських комунальних лікарень вимагала у пацієнта вказану суму за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності. Зловмисницю викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини,
– інформують поліцейські.
Їм допомагали оперативники Управління Служби безпеки України у Львівській області.
23 жовтня у жінки провели санкціонований обшук у робочому кабінеті та виявили:
- ті самі 3 тисячі доларів, одержані нею від пацієнта;
- 1600 євро;
- 51,5 тисячі доларів;
- 47 тисяч гривень;
- документи, чорнові записи та інші речові докази.
Усе вилучили та скерували на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.
Лікарці можуть повідомити про підозру у зловживанні впливом Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.