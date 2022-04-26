30 Нобелівських лауреатів проведуть безкоштовні онлайн-лекції для українців

Щодня вчені зі світовим ім'ям розповідатимуть українським школярам, студентам та, власне, усім, хто цікавиться наукою, про останні вражаючі відкриття людства. Навчання відбуватиметься онлайн, а частина лекцій вже доступна для українців.

Про таку освітню ініціативу розповіла перша леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі.

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Долучитись до навчання можна, обравши цікаву вам тему на платформі "Лекції майбутнього". Більшість тем – інновації у фізиці, хімії, інженерії, екології, біології та інші. Однак є й теми, що надзвичайно важливі для громадського сектору, зазначила Зеленська.

Зауважте, що навчання відбувається абсолютно безкоштовно. Лише потрібно зареєструватись та обрати тему, яка зацікавить.

Лекція Крейґ Мелло

Дата та час: 2 травня о 16:00.

2 травня о 16:00. Лектор: Крейґ Мелло – володар Нобелівської премії з фізіології або медицини 2006 року за "відкриття РНК-інтерференції – пригнічення експресії генів дволанцюговою РНК".

Крейґ Мелло – володар Нобелівської премії з фізіології або медицини 2006 року за "відкриття РНК-інтерференції – пригнічення експресії генів дволанцюговою РНК". Тема: "4 Billion Years of Fake News: What We Can Learn from How Living Things Handle Information".

Лекція Ширін Ебаді

Дата та час: 13 травня о 18:00.

13 травня о 18:00. Лектор: Ширін Ебаді – нагороджена Нобелівською премією миру 2003 року за приголомшливі й новаторські зусилля у сфері прав людини, особливо жінок, дітей і біженців

Ширін Ебаді – нагороджена Нобелівською премією миру 2003 року за приголомшливі й новаторські зусилля у сфері прав людини, особливо жінок, дітей і біженців Тема: "Ukraine, democracy, United nation and security council".

З детальним розкладом лекцій на квітень та травень можна ознайомитись на сайті.

Дякую за цю фантастичну можливість Малій академії наук України та Посольству України в США. Впевнена, що ініціатива надихне талановитих українських дітей захоплюватись наукою та у майбутньому мати успішну кар'єру винахідників й науковців,

– написала Олена Зеленська.

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