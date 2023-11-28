300 мільйонів на Армію дронів: проєкт Метінвесту отримав головну нагороду EFFIE Awards

24 листопада українська складова міжнародної нагороди в галузі рекламно-маркетингових комунікацій Effie Awards назвала агенції та найкращі проєкти у 2023 році. Головний приз отримав проєкт Метінвесту.

Мовиться про проєкт "Азовсталь. Символ незламності", який створила агенція Gres Todorchuk для фандрейзингової платформи UNITED24 та Групи Метінвест.

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Понад 300 мільйонів гривень вдалося зібрати з продажу браслетів зі сталі "Азовсталі"

Ідея проєкту виникла в партнерів восени 2022 року. На той момент увесь світ знав про оборону Маріуполя та "Азовсталі" – комбінату, що став фортецею для захисників міста.

Для кожного українця назва комбінату стала символом мужності й незламності оборонців України. З останньої довоєнної партії сталі комбінату "Азовсталь", яку надала Група Метінвест, виготовили унікальні браслети.

Так з'явився проєкт "Азовсталь. Символ незламності". 100 000 браслетів розпродали в 44 країни світу. Зокрема вони з'явилися у світових громадських діячів, політиків та зірок.

Браслети зі сталі "Азовсталі" / Фото Метінвесту

Відтак, на допомогу Україні вдалося зібрати понад 300 мільйонів гривень. Увесь прибуток від продажу браслетів з останньої партії сталі спрямовано на створення Армії дронів для ЗСУ, зазначили у компанії.

Участь Метінвесту в проєкті "Азовсталь. Символ незламності" була частиною мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Від початку війни Група Метінвест перерахувала на допомогу силам оборони України понад 2 мільярди гривень, які пішли на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць обладнання для ЗСУ – від бронежилетів і мобільних бункерів до тепловізорів, автівок і макетів техніки.

"Це визнання – не про проєкт чи партнерів. Це ще одне підтвердження, що "Азовсталь" – один із нових символів для кожного українця і навіть для іноземців. Символів, які через багато років стануть уособленням нашої перемоги над агресором у цій війні. Тому я зовсім не здивувався, що в Україні та за її межами знайшлося так багато охочих отримати свою дещицю сталі з легендарного комбінату, і що тепер журі Effie Awards відзначило проєкт головною нагородою", – зауважив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Хотів би подякувати нашим партнерам з UNITED24, Gres Todorchuk та іншим за реалізацію проєкту. Зі свого боку, ми продовжимо активно підтримувати сили оборони України. Стояти пліч-о-пліч із нашими захисниками стільки, скільки буде потрібно,

– додав він.

Як відомо, проєкт "Азовсталь. Символ незламності" став можливим завдяки співпраці Групи Метінвест, UNITED24 та Gres Todorchuk. Дизайн браслетів розробив ювелірний дім SOVA. Нова пошта забезпечила доставлення, а Rozetka – продаж браслетів.