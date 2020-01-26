3000-річна мумія заговорила: вчені відворили голос єгипетського жерця Несьямуна – відео

У Британії співробітники кількох університетів зуміли відтворити голос єгипетського жерця Несямуна. Чоловік помер приблизно 3 тисячі років тому – 1100 рік до нашої ери. Опісля його тіло муміфікували.

Результати відповідних досліджень опублікували в журналі Scientific Reports. Відповідно до них, у мумії добре збереглися голосові зв'язки і гортань.

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Тому за допомогою комп'ютерного томографа інженери склали тривимірну модель органів мови покійного жерця та роздрукували її на 3D-принтері реальному. Далі отриману модель у вигляді трубки встановили на динамік і записали звук на виході з надрукованого раніше на 3D-принтері "рота". У підсумку голосом жреця вийшов склад "Neh" – звук, який є чимось середнім між "а" та "е".

Вчені відтворили голос єгипетського жерця Несьямуна, який помер 3 тисячі років тому: відео

Щоправда, автори роботи відзначають її недоліки.

По-перше, Несьямуна було муміфіковано з головою, закинутою наверх, а це впливає на форму мовленнєвого тракту і підсумковий звук.

По-друге, у мумії не збереглися частина мови та м'якого піднебіння, що теж може спотворювати звук.

Вплинув на результат і довгий час між смертю жреця та сьогоденням.

Ми отримали електронний звук гортані, і якби це робив сам Несьямун, він передавав би повітря з легенів через гортань, де вібрували б його голосові зв'язки, створюючи той же ефект. Судячи з розміру гортані та мовленнєвого тракту священика, він мав трохи вищий голос, аніж у середньостатистичного чоловіка в наші дні. Адже голос був вирішальним в його роботі, де він повинен був співати гімни та виголошувати промови Карнацькому храмі у Фівах,

– зазначив співавтор дослідження професор Девід Говард.



Як вчені відтворювали голос Несьямуна

Наразі експеримент з голосом Несьямуна вважають першим успішним проєктом, коли голос мертвою людини відтворили штучними засобами. За словами вчених, їхнім завданням була демонстрація принципу реконструкції. У майбутньому науковці його мають намір застосувати більш широко.

"Далі ми хотіли б розробити комп'ютерну модель, яка дозволить нам переміщати мовленнєвий тракт і формувати різні голосні звуки і, сподіваюся, зрештою слова. Отриманий нами звук не був тим, що Несьямун видавав за життя, але далі ми зможемо відновити його мову повністю", – додав Говард.

Участь у дослідженні брала група дослідників під керівництвом вищезазанченого Девіда Говарда з Лондонського університету та Джона Шофілда з Йоркського університету. Експеримент проходив у одному з медзакладів Лідса. Саме у цьому місці зберігається його мумія.

Як проводили експеримент над Несьямуном

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Що відомо про Несьямуна та його мумію

Він був жрецем у храмі Амуна в комплексі Карнак у Фівах (сучасний Луксор). Зокрема, Несьямун був священиком-ваабом, а це означало, що він досяг певного рівня очищення, і тому йому дозволяли наближатися до статуї Амуна в найсвятішій внутрішній святині храму.

Жив він у часи правління фараона Рамзеса XI – між 1099 і 1069 роками до нашої ери. Одні дослідники вважають, що помер Несьямун від удушення, версія інших – смерть настала внаслідок алергічної реакції після укусу комахи.

Саркофаг з останками жерця знайшли під час розкопок вищезазначеного храму Аумна. Вперше його мумію розвернули в 1824 році, і подальші дослідження показали, що Несьямун зустрів смерть, коли йому було за 50 років. Цікаво, на його саркофазі написано, що священник він праведне існування та просив богів "повернути йому дар мови".



Такий вигляд, імовірно, мав Несьямун