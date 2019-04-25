У Єгипті знайшли гробницю, вхід до якої був замурований більше 2 тисячоліть: фото

Група археологів виявила на півдні Єгипту у провінції Асуан масштабне стародавнє поховання. Всередині гробниці дослідники знайшли 30 мумій.

Гробниця відноситься до періоду греко-римського панування, а це близько 332 рік до нашої ери, повідомляє єгипетське міністерство у справах старожитностей.

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Як виглядає гробниця? Простора гробниця складається з декількох кімнат. Вона повністю вирубана всередині скелі. Щоб потрапити всередину, потрібно спуститися по кам'яних сходах. Вхід був замурований кам'яною стіною, тож саме завдяки цьому поховання залишилося недоторканим впродовж двох тисячоліть.



Так виглядає вхід у гробницю//Фото: Ministry of Antiquities

Що археологи знайшли всередині? З написів усередині гробниці вдалося встановити ім'я "головного" небіжчика – Тійт. Його тіло знаходилося у прикрашеному розписом дерев'яному саркофазі, який пізніше розпався на частини.

Загалом у підземному склепі знайшли три десятки мумій, в тому числі забальзамованих дитячих тіл. Два муміфікованих тіла (вочевидь, мати і її дитина) лежали один на одному і були накриті писаним картонажем — багатошаровим папірусом.



Усередині гробниці археологи знайшли чимало мумій та стародавніх предметів//Фото: Ministry of Antiquities

Крім того, у погребальних камерах археологи знайшли десятки амфор з пахощами та інших жертовних посудин з подарунками богам. Поруч з чотирма муміями навіть стояли блюда з їжею.

В околицях мавзолею Ага-хана, побудованого в Асуані на західному березі Нілу, розташовано близько 300 стародавніх поховань. З 2015 року в цьому регіоні археологи провели розкопки вже 25 таких гробниць.

Ліворуч і праворуч від входу знайшли численні фрагменти посмертних масок і прекрасно збережену статуетку Ба — птиці з людським обличчям, яка уособлює душу покійного.



Знайдена статуетка у гробниці//Фото: Ministry of Antiquities

Італійська професорка Патриція П'ячентіні, яка керує розкопками, окремо відзначила гарно збережені ноші, на яких у гробницю спускали тіла. Вони зроблені з двох пальмових жердин, між якими натягнута писана тканина.