В Египте нашли гробницу, вход в которую был замурован более 2 тысячелетий: фото

Группа археологов обнаружила на юге Египта в провинции Асуан масштабное древнее захоронение. Внутри гробницы исследователи нашли 30 мумий.

Гробница относится к периоду греко-римского господства, а это около 332 года до нашей эры, сообщает египетское министерство по делам древностей.

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Как выглядит гробница? Просторная гробница состоит из нескольких комнат. Она полностью вырублена внутри скалы. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься по каменной лестнице. Вход был замурован каменной стеной, поэтому именно благодаря этому захоронение осталось нетронутым на протяжении двух тысячелетий.



Так выглядит вход в гробницу // Фото: Ministry of Antiquities

Что археологи нашли внутри? Из надписей внутри гробницы удалось установить имя "главного" покойника – Тийт. Его тело находилось в украшенном росписью деревянном саркофаге, который позже распался на части.

Всего в подземном склепе нашли три десятка мумий, в том числе забальзамированных детских тел. Два мумифицированных тела (очевидно, мать и ребенок) лежали друг на друге и были накрыты писаным картонажем – многослойным папирусом.



Внутри гробницы археологи нашли немало мумий и древних предметов // Фото: Ministry of Antiquities

Кроме того, в погребальных камерах археологи нашли десятки амфор с благовониями и другие жертвенные сосуды с подарками богам. Рядом с четырьмя мумиями даже стояли блюда с едой.

В окрестностях мавзолея Ага-хана, построенного в Асуане на западном берегу Нила, расположено около 300 древних захоронений. С 2015 года в этом регионе археологи провели раскопки уже 25 таких гробниц.

Слева и справа от входа нашли многочисленные фрагменты посмертных масок и прекрасно сохранившуюся статуэтку Ба – птицы с человеческим лицом, которая олицетворяет душу покойного.



Найденная статуэтка в гробнице // Фото: Ministry of Antiquities

Итальянский профессор Патриция Пьячентини, которая руководит раскопками, отдельно отметила удивительно хорошо сохранившиеся ноши, на которых в гробницу спускали тела. Они сделаны из двух пальмовых жердей, между которыми натянута писаная ткань.