3000-летняя мумия заговорила: ученые воссоздали голос египетского жреца Несямуна – видео

В Британии сотрудники нескольких университетов сумели воспроизвести голос египетского жреца Несямуна. Мужчина умер примерно 3 тысячи лет назад – 1100 год до нашей эры. После его тело мумифицировали.

Результаты соответствующих исследований опубликовали в журнале Scientific Reports. Согласно им, у мумии хорошо сохранились голосовые связи и гортань.

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Поэтому с помощью компьютерного томографа инженеры сделали трехмерную модель органов речи покойного жреца и распечатали ее на 3D-принтере. Далее полученную модель в виде трубки установили на динамик и записали звук на выходе из напечатанного ранее на 3D-принтере "рта". В итоге голосом жреца было произнесено "Neh" – звук, который является чем-то средним между "а" и "е".

Ученые воссоздали голос египетского жреца Несямуна, который умер 3 тысячи лет назад: видео

Правда, авторы работы отмечают ее недостатки.

Во-первых, Несямуна мумифицировали с головой, поднятой вверх, а это влияет на форму гортани и итоговый звук.

Во-вторых, у мумии не сохранились часть языка и мягкого неба, что тоже может искажать звук.

Повлияло на результат и столь долгое время после смерти жреца.

Мы получили электронный звук гортани, и если бы это делал сам Несямун, он передавал бы воздух из легких через гортань, где вибрировали бы его голосовые связки, создавая тот же эффект. Судя по размеру гортани и речевого тракта священника, у неого был чуть более высокий голос, чем у среднестатистического мужчины в наши дни. Ведь голос был решающим в его работе, где он должен был петь гимны и произносить речи в Карнакском храме в Фивах,

– отметил соавтор исследования профессор Дэвид Говард.



Как ученые воспроизводили голос Несямуна

Сейчас эксперимент с голосом Несямуна считают первым успешным проектом, когда голос мертвой человека воссоздали искусственными средствами. По словам ученых, их задачей была демонстрация принципа реконструкции. В будущем ученые намерены применить его более широко.

"Далее мы хотели бы разработать компьютерную модель, которая позволит нам перемещать речевой тракт и формировать различные гласные звуки и, надеюсь, в конце концов слова. Полученный нами звук не был тем, что Несямун издавал при жизни, но дальше мы сможем восстановить его речь полностью", – добавил Говард.

Участие в исследовании принимала группа исследователей под руководством вышеупомянутого Дэвида Говарда из Лондонского университета и Джона Шофилда из Йоркского университета. Эксперимент проходил в одном из медучреждений Лидса. Именно в этом месте хранится его мумия.

Как проводили эксперимент над Несямуном

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Что известно о Несямуне и его мумии

Он был жрецом в храме Амуна в комплексе Карнак в Фивах (современный Луксор). В частности, Несямун был священником-ваабом, а это означало, что он достиг определенного уровня очищения, и поэтому ему разрешали приближаться к статуе Амуна в святейшей внутренней части храма.

Жил он во времена правления фараона Рамзеса XI – между 1099 и 1069 годами до нашей эры. Одни исследователи считают, что умер Несямун от удушения, версия других – смерть наступила в результате аллергической реакции после укуса насекомого.

Саркофаг с останками жреца нашли во время раскопок вышеупомянутого храма Амуна. Впервые с мумии сняли бинты в 1824 году, и дальнейшие исследования показали, что Несямун встретил смерть, когда ему было за 50 лет. Интересно, на его саркофаге написано, что священник вел праведную жизнь и просил богов вернуть ему дар речи".



Так, вероятно, выглядел Несямун