08:01
26 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      3000-летняя мумия заговорила: ученые воссоздали голос египетского жреца Несямуна – видео

      105 Читати новину українською
      Британские ученые воссоздали голос египетской мумии / Leeds City Museum

      В Британии сотрудники нескольких университетов сумели воспроизвести голос египетского жреца Несямуна. Мужчина умер примерно 3 тысячи лет назад – 1100 год до нашей эры. После его тело мумифицировали.

      Результаты соответствующих исследований опубликовали в журнале Scientific Reports. Согласно им, у мумии хорошо сохранились голосовые связи и гортань.

      ​Интересно! В Египте нашли гробницу, вход в которую был замурован более 2 тысячелетий: фото

      Поэтому с помощью компьютерного томографа инженеры сделали трехмерную модель органов речи покойного жреца и распечатали ее на 3D-принтере. Далее полученную модель в виде трубки установили на динамик и записали звук на выходе из напечатанного ранее на 3D-принтере "рта". В итоге голосом жреца было произнесено "Neh" – звук, который является чем-то средним между "а" и "е".

      Ученые воссоздали голос египетского жреца Несямуна, который умер 3 тысячи лет назад: видео

      Правда, авторы работы отмечают ее недостатки.

      • Во-первых, Несямуна мумифицировали с головой, поднятой вверх, а это влияет на форму гортани и итоговый звук.
      • Во-вторых, у мумии не сохранились часть языка и мягкого неба, что тоже может искажать звук.
      • Повлияло на результат и столь долгое время после смерти жреца.

      Мы получили электронный звук гортани, и если бы это делал сам Несямун, он передавал бы воздух из легких через гортань, где вибрировали бы его голосовые связки, создавая тот же эффект. Судя по размеру гортани и речевого тракта священника, у неого был чуть более высокий голос, чем у среднестатистического мужчины в наши дни. Ведь голос был решающим в его работе, где он должен был петь гимны и произносить речи в Карнакском храме в Фивах,
      – отметил соавтор исследования профессор Дэвид Говард.

      Несьямун, Єгипет, священник, голос, історія
      Как ученые воспроизводили голос Несямуна

      Сейчас эксперимент с голосом Несямуна считают первым успешным проектом, когда голос мертвой человека воссоздали искусственными средствами. По словам ученых, их задачей была демонстрация принципа реконструкции. В будущем ученые намерены применить его более широко.

      "Далее мы хотели бы разработать компьютерную модель, которая позволит нам перемещать речевой тракт и формировать различные гласные звуки и, надеюсь, в конце концов слова. Полученный нами звук не был тем, что Несямун издавал при жизни, но дальше мы сможем восстановить его речь полностью", – добавил Говард.

      Участие в исследовании принимала группа исследователей под руководством вышеупомянутого Дэвида Говарда из Лондонского университета и Джона Шофилда из Йоркского университета. Эксперимент проходил в одном из медучреждений Лидса. Именно в этом месте хранится его мумия.

      Как проводили эксперимент над Несямуном

      Обратите внимание! Ученые открыли новые факты о строительстве пирамид в Египте

      Что известно о Несямуне и его мумии

      Он был жрецом в храме Амуна в комплексе Карнак в Фивах (современный Луксор). В частности, Несямун был священником-ваабом, а это означало, что он достиг определенного уровня очищения, и поэтому ему разрешали приближаться к статуе Амуна в святейшей внутренней части храма.

      Жил он во времена правления фараона Рамзеса XI – между 1099 и 1069 годами до нашей эры. Одни исследователи считают, что умер Несямун от удушения, версия других – смерть наступила в результате аллергической реакции после укуса насекомого.

      Саркофаг с останками жреца нашли во время раскопок вышеупомянутого храма Амуна. Впервые с мумии сняли бинты в 1824 году, и дальнейшие исследования показали, что Несямун встретил смерть, когда ему было за 50 лет. Интересно, на его саркофаге написано, что священник вел праведную жизнь и просил богов вернуть ему дар речи".


      Так, вероятно, выглядел Несямун

      Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      368
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины История Новости политики Наука Египет Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      25 января , 22:12 Главные новости 25 января: новые записи из кабинета Трубы и суета вокруг Суркова
      Ірина Вихрущ 511
      25 января , 21:17 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
      Анастасія Кушпіт 912
      22 января , 12:00 Как уберечь ребенка от гриппа?
      254
      25 января , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 1727
      25 января , 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
      Юрій Семенюк 216
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук