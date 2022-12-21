На Чернігівщині знайшли арсенали, Зеленський може відвідати Вашингтон: хронологія 301 дня війни

Вже понад 300 днів українські захисники боронять нашу землю та відважно протистоять ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не здаються та щодня наближають нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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03:09 Литовському дипломату повернули колекцію ікон, яку вкрали росіяни з його резиденції у Херсоні. СБУ виявила колекцію ікон в Успенському соборі. Окупанти передали її туди перед утечею.

00:35 На Чернігівщині СБУ знайшла зброю, яку росіяни залишили під час контрнаступів ЗСУ весною. Зі схронів вилучили десятки ящиків з реактивними снарядами та боєприпаси до протитанкового озброєння.

00:17 У міжнародних ЗМІ кажуть, що Володимир Зеленський може відвідати США. Це буде його перша закордонна поїздка з часів повномасштабного вторгнення. Ймовірно, що президент їде у Вашингтон, щоб виступити у Конгресі.