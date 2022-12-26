"Бавовна" в Енгельсі та різдвяні штурми ЗСУ: хронологія 306 дня війни

Повномасштабне військове вторгнення Росії триває уже 306 днів. Збройні сили України відтісняють ворога та мають значну перевагу на полі бою.

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Увага ЗСУ святкують Різдво на передовій, а в Білорусі горів МіГ-31: хронологія 305 дня війни

05:47 Після обстрілу ресторану Шеш-Беш у ексглави "Роскосмосу" виявили серйозне поранення. У в шийному хребці застряг уламок, розміром 8 на 6 міліметрів. Лікарі казуть, що на Рогозіна чекає параліч.

05:30 Політолог Андрій Вігірінський повідомив, що Путін готує указ про відмову продажі російської нафти за "стелею цін". Це рішення потягне за собою ще більше проблем з економікою у країни-агресорки.

01:52 Вночі на аеродромі "Енгельс" у Росії пролунали вибухи, а згодом спрацювала сирена. Місцеві мешканці пишуть про звуки вибухів і кажуть, що пролунало їх щонайменше 2. Ба більше, в будинках неподалік аеродрому повибивало вікна.

01:36 На Різдво наші воїни провели вдалий різдвяний штурм ворожих позицій. Зокрема, воїни 108-го окремо гірсько-штурмового батальйону ліквідували чимало окупантів та поповнили обмінний фонд.

00:37 У ЗМІ прогнозують, що Путін може використати іранські дрони, щоб знищити надану Україні систему Patriot. Знищення цього ЗРК має не тільки стратегічне значення для Росії, але й політичне та ідеологічне. Patriot вважається однією з найкращих систем ППО, то ж її знищення, за версією пропаганди, стане "перемогою" для Росії.