Попадання ракети в кабінет Кіма й старт переговорів у Стамбулі: основне за 34 день війни

Росія 24 лютого віроломно вторглась на українську територію. Вже 34-ий день відсіч окупантам дають не лише ЗСУ, а й весь український народ. Про захист Маріуполя, оборону Києва, Харкова та інших міст – читайте далі.

У хронології дня 24 канал зібрав головні події, політичні заяви та, звісно, досягнення української армії.

Раніше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

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11:54 У Повітряних силах ЗСУ заявили, що з території Білорусі ввечері 28 березня винищувач випустив 2 ракети класу X. Вони рухались у напрямку Львова. Їх успішно збили зенітні ракетні війська.

Знищили ракети за близько 30 кілометрів від Львова. Окрім того, наші військові "приземлили" два ворожі безпілотники.

11:24 Начальник штабу полку "Азов", капітан Богдан Кротевич розповів, що ворог закріпився в Маріуполі, а декілька кварталів знаходяться під його контролем.

Окупанти танками повністю знищують будинки та кидають на українські позиції піхоту, як гарматне м'ясо.

Загалом у Маріуполі воює регулярна армія Росії разом із військами самопроголошених республік Донбасу. Також там помітили підрозділи "Собри", яких залучають до штурму будівель.

11:00 Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про ситуацію в місті після його звільнення. Основні тези:

50% міста зруйновано, туди повертатись поки не можна;

в Ірпені біля власної оселі російські окупанти вбили батьків диригента Львівської опери;

перше завдання – поховати загиблих містян по-людськи.

10:44 Російські окупанти влучили ракетою в будівлю ОДА в Миколаєві. Також і в кабінет голови Віталія Кіма.

У кабінет влучили мені, наволочі. Весь запас айкосів втрачений,

– зауважив Кім.

Більшість людей, на щастя, дивом урятувалися. Це від 50 до 100 осіб. Під завалами ще шукають 8 цивільних та 3 військових.

10:23 У Стамбулі вже почалися перемовини України та Росії. Спілкуються глави делегацій – Давид Арахамія та Володимир Мединський.

Перед переговорами з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Ердоган. Основні тези його промови:

віримо, що мир буде відновлено;

кожна смерть, зруйнована будівля відриває нас від щасливого майбутнього;

ніхто у світі не має користі від цієї війни;

делегації взяли на себе важливу відповідальність, чекаємо від вас доброї звістки.

У Стамбулі стартували переговори Росії та України: дивіться відео

10:03 Україна погодила зі стороною окупантів 3 гуманітарні коридори. З Маріуполя люди зможуть дістатись Запоріжжя на власному авто, також автобусами маріупольців евакуюють з Бердянська.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що коридори відкривають на Донеччині.

09:10 У Генштабі озвучили свіжі втрати російських загарбників. Українські бійці вже ліквідували близько 17 200 окупантів. Також рашисти втратили 597 танків, бойових броньованих машин – 1710, артилерійських систем – 303, а також 54 одиниці ППО та інше.

08:46 Через варварство російських окупантів на ранок 29 березня 2022 року загинули 144 дитини.

Також понад 220 неповнолітніх українців поранені. Найбільше постраждалих у Київській області – 68.

Встановлюють дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.

08:36 Росіяни завдали ракетної атаки по об'єкту поблизу Нікополя на Дніпропетровщині. Інформації щодо загрози місту наразі немає, обійшлось без жертв.

Водночас жителів міста просять і надалі залишатися в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Крім того, людей просять задля безпеки утримуватися від коментарів і оприлюднення фото обстрілів.

Також обстріляли житлову будівлю в Миколаєві.

07:32 Представники України прибули до Стамбула для переговорів із Росією. Делегація держави-агресорки вже теж на місці.

Українську делегацію очолюють міністр оборони Олексій Резніков та радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Протягом двох тижнів це перші переговори віч-на-віч, вони розпочнуться о 10:00.

06:36 Генштаб ЗСУ оприлюднив нове оперативне зведення. Основне:

ворог концентрується на сховищах пального, його мета – ускладнити логістику та створити умови гуманітарної кризи;

найбільше окупанти тероризують населення Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей;

на Донбасі ЗСУ відбили 7 ворожих атак: 12 танків і 10 БМП знищено.

04:23 Укрзалізниця повідомила, якими будуть евакуаційні рейси на 29 березня.

Компанія запланувала такі українські рейси:

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

02:06 Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за 28 березня Росія втратила літаки та вертольоти.

За добу знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація ПС продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках,

– сказав прессекретар.

01:36 Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія надсилає 1000 вагнерівців на Схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрат від ЗСУ. Москва змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії.

"Вагнер" є російською приватною військовою структурою, яка складається з найманців та на яку впливає міноборони Росії. Вагнерівці брали участь у бойових діях на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці Асада, що є союзником Путіна, а також в Судані.

00:29 Російські окупанти запустили ракету по нафтобазі на Рівненщині. Через це виникла пожежа.

До ліквідації вогню залучили 52 рятувальники та 16 одиниць техніки. Додатково залучили 2 пожежні потяги.

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що внаслідок атаки окупантів на нафтобазу хімічний та радіаційний фон у нормі. Людям нічого не загрожує.

Через дії окупантів, на щастя, загрози нема: дивіться відео