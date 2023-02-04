Нічна "бавовна" у Бєлгородській області й санкції Канади проти Баскова: хронологія 346 дня війни

Українські та російські сили продовжують готуватися до відновлення інтенсивних бойових дій. Ситуація загострюється на Сході, куди окупанти перекинули великі сили на ведуть наступ.

Інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу, 24 Канал зібрав далі в матеріалі.

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