Кремль не знає, чи продовжувати війну, три дрони на Бєлгородщині: хронологія 370 дні війни

Після повномасштабного вторгнення Росії минуло 370 дні. Сили оборони дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту, а дипломати роблять усе для того, аби посилити міжнародну підтримку нашої держави.

Яка ситуація на фронті, в тилу та на міжнародній арені 28 лютого – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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