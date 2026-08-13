Лубінець назвав кількість українців, які загинули в російському полоні

У російському полоні загинули сотні українців, тіла яких Росія передала Україні. 95% українських військовополонених зазнавали системних катувань у місцях утримання.

Про це під час пресконференції повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Скільки українців загинули у полоні?

Лубінець зазначив, що в окремому списку наразі є 375 імен. Загибель цих українців була верифікована, зокрема, за допомогою міжнародного механізму за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. І всі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України,

– заявив омбудсман.

За словами Лубінця, Росія використовує катування, приниження та незаконні вироки як системні інструменти війни.

"Зусиллями Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України разом з нашою інституцією ми зафіксували 695 форм тортур, які застосовуються до українських військовополонених та цивільних заручників, та 860 фактів неналежних умов тримання. 95% українських військовополонених зазнавали катувань, системних катувань у російських в'язницях", – наголосив Лубінець.

Серед зафіксованих методів він назвав побиття, застосування електричного струму, сексуальне та психологічне насильство, цькування собаками й імітацію страт.

Водночас в Україні з 24 лютого 2022 року до 10 липня 2026 року розпочали досудове розслідування у 635 кримінальних провадженнях щодо неналежного поводження з українськими військовополоненими.

За словами омбудсмана, родини полонених також повідомляють про катування, насильство, неналежну медичну допомогу, проблеми з харчуванням та важкі умови утримання українців у різних регіонах Росії.

Окремо Лубінець повідомив, що станом на травень 2026 року було верифіковано щонайменше 2442 українців, щодо яких у Росії здійснюють кримінальне переслідування. З них 1717 людям уже винесли вироки.

Нагадаємо, військовослужбовець 2 окремого медичного батальйону 12 армійського корпусу Асан Ісенаджиєв розповів про пережите в російському полоні та найважчі моменти неволі.

Після теракту в Оленівці, який він пережив у липні 2022 року, військового разом з іншими полоненими перевели до карцеру. Камера, розрахована на шістьох людей, фактично вміщувала 36 військовополонених, через що їм майже не було чим дихати.

Після цього Ісенаджиєва перевели до Таганрога, де російські спецпризначенці двічі на день били та принижували полонених, називаючи це "прийомкою". За його словами, такі знущання тривали близько року. Перед звільненням військовий почав підгодовувати голуба, який прилітав до його камери, і сприйняв це як добрий знак, а невдовзі його забрали на обмін.