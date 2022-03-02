38 країн закрили повітряний простір для російських літаків, – Кулеба

Російський літак тепер іде туди ж, куди вже пішов російський корабель. Адже повітряний простір для них закрило вже 38 країн.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба повідомив, що і для російских суден теж почали закривати порти та територіальні води. Відповідні рішення вже ухвалили Канада та Велика Британія.

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Нагадаємо, сьогодні США закрили повітряний простір для всіх російських перельотів.

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