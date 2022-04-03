Вбивство режисера у Маріуполі та звірства ворога під Києвом: основне за 39 день війни

В Україні триває 39 день масштабної війни. Сьогодні ми ще на день наблизилися до нашої перемоги.

Збройні Сили України та весь народ продовжують активно протистояти ворогу. Про головні події 3 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Київську область остаточно звільнили: Генштаб ЗСУ показав відеодайджест 38 дня війни

06:08 "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів, яку курсуватимуть у неділю 3 квітня. Окрім цього, повідомили й розклад міжнародних рейсів.

05:30 Кадирівці як гуманітарну допомогу роздають продукти, вкрадені в Україні. Відповідну заяву зробив Антон Геращенко, проаналізувавши відео, які публікують на каналі Рамзана Кадирова.

03:11 У Маріуполі російські окупанти вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Він був автором фільму про війну на Донбасі Mariupolis.

02:55 Росія цинічно заявила, що на прохання президента Туреччини окупанти дозволять евакуювати людей з Маріуполя морем. Щоправда, тільки іноземців. Напередодні Туреччина заявила, що готова допомогти евакуювати жителів Маріуполя морем та надали для цього судна.

02:34 У Міноборони Великої Британії заявили, що Росія так і не змогла знайти й знищити системи ППО України та здобути контроль повітря.

02:18 2 квітня ЗСУ повністю звільнили Київську область від російських окупантів. Під час огляду територій Макарівської громади знайшли тіла старости Мотижина Ольги Сухенко, її чоловіка Ігоря та їхнього сина Олександра. Окупанти взяли сім'ю в полон 23 березня. До 3 квітня їхня доля була невідома, але, на жаль, тепер очевидно, що їх закатували та вбили.

01:26 Повітряні сили упродовж доби 2 квітня уразили 8 повітряних цілей окупантів. Зокрема, 2 літаки. За попередніми даними, мовиться про винищувачі-бомбардувальники Су-34.

01:00 На розмінування звільнених населених пунктів Київщини піде щонайменше 10 днів. Місцевим жителям повертатися туди – ще зарано.

00:49 У Генштабі ЗСУ розповіли, що ворожі підрозділи перегруповуються у Харківській області. Ймовірно, вони хочуть продовжувати наступ в Ізюмському напрямку. Тим часом на Донецькому напрямку росіяни значно активніші.

00:45 Хоробрі воїни ЗСУ активно відтісняють ворога з наших земель. Під шквальним вогнем українських героїв ворог змушений відступати. Так, окупанти відступають на Поліському напрямку, а на Сіверському вже втекли.