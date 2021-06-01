В Україні тепер вшановуватимуть пам'ять дітей, які загинули через війну на Донбасі: коли

Верховна Рада 1 червня підтримала проєкт постанови "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України". Надалі пам'ять безневинних жертв вшановуватимуть 4 червня.

Ініціативу №5343 підтримали 308 нардепів. До речі, за проєкт не голосували депутати від "Опозиційної платформи – За життя".

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Яка мета ініціативи

У пояснювальній записці мовиться, що основною метою прийняття постанови є вшанування на державному рівні в Міжнародний день дітей безневинних жертв, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

Тепер цю дату щороку вшановуватимуть 4 червня. Надалі Кабінету Міністрів доручили протягом двох тижнів прийняти документ, щоб розробити та затвердити план заходів.

Доручення стосовно цього дали також місцевій владі. Іменами жертв можуть назвати навчальні заклади чи топонімічні об’єкти.

Скільки дітей загинули унаслідок війни на Донбасі

Автори законопроєкту зазначили, що з 2014 року через російську агресію на території Донецької та Луганської областей загинули понад 240 дітей, 56 зникли безвісти.

Крім того, від 167 до 500 неповнолітніх отримали поранення.