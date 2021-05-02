4 мільйони збитків: хитру схему розкрадання газу викрили на Полтавщині

СБУ та "Нафтогаз" у Полтавській області викрили схему розкрадання скрапленого газу. У причетності до кримінальної оборудки підозрюють працівників Управління з переробки газу і газового конденсату – філії "Укргазвидобування".

Схема, власне, базувалася на тому, що покупцям відвантажували на 4 – 6 тонн більше газу, ніж вони офіційно купували. У такий спосіб ділки завдали збитків державі на щонайменше 4 мільйони гривень.

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Розкрадання скрапленого газу на Полтавщині: що відомо про злочинну схему

У 2020 році, як повідомили у "Нафтогазі", працівники служби безпеки компанії виявили факти регулярних крадіжок нафтопродуктів. Крадіжки ці відбувалися під час відвантаження продуктів покупцям.

Аби спіймати зловмисників, безпеківці кілька місяців збирали докази та визначали усіх причетних. Зібране передали до правоохоронних органів.

Слідство підтвердило, що до злочину причетні низка посадовців УПГГК – Управління з переробки газу і газового конденсату (філії "Укргазвидобування").



Зловмисники крали газ та нелегально продавали його на АЗС / Фото СБУ

Як працювала схема з розкрадання газу

Працівники відвантажували покупцям на 4 – 6 тонн скрапленого газу більше, ніж ті купували. І при цьому підробляли офіційну документацію.

Після цього паливо нелегально продавали на АЗС у кількох областях України. Тільки за 1 квартал 2021 року ділки викрали майже 200 тонн скрапленого газу.

За попередніми оцінками, як повідомили у Службі безпеки України, дії посадовців "Укргазвидобування" завдали збитків державі на понад 4 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали на гарячому працівників компанії під час завантаження цистерн на об’єкті "Укргазвидобування". Під час обшуків вилучили чорнову документацію та понад 2,2 мільйона готівки.



Ділків піймали на гарячому, під час обшуків вилучили понад 2 мільйони готівки / Фото СБУ

Слідство у справі наразі триває. Тим часом "Нафтогаз" обіцяє вжити заходів, аби "унеможливити повторення подібних зловживань у майбутньому".