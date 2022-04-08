4 місяці знадобиться Німеччині для повної відмови від російського вугілля, – Шольц

Олаф Шольц впевнений, що Німеччина встигне за 120 днів повністю відмовитись від імпорту російського вугілля.

Саме такий термін Євросоюз відвів країнам-членам на цю процедуру. Про заяву Шольца повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

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Після наради з главами федеральних земель канцлер Німеччини розповів, що країна повинна використати цей перехідний період на відмову від сировини.

Якщо вдасться зробити це швидше – добре. Але нам і компаніям потрібен час на підготовку, потрібен час на пошук нових джерел, компанії це вже роблять,

– додав Щольц.

Раніше повідомлялось, що комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив новий пакет санкцій проти Росії. Його публікація запланована на п'ятницю.

"Комітет постпредів країн ЄС схвалив новий пакет санкцій у зв'язку з агресією Росії щодо України", – мовиться у твіттері французького постпредства.

Зокрема, очікується, що цей документ буде схвалено Радою ЄС у рамках письмової процедури та опубліковано в офіційному журналі ЄС у п'ятницю.

Що передбачає новий пакет санкцій від ЄС

Зазначається, що очікується "заморожування активів низки російських банків, заборону на імпорт вугілля з Росії, ембарго на постачання озброєння до Росії, заборону на експорт до Росії, зокрема високотехнологічних товарів на суму 10 млрд євро".

Зокрема, санкції торкнуться російського вантажного транспорту. Згідно з новими обмеженнями, буде закрито доступ російських суден у порти ЄС. Зокрема, очікується введення заборони на імпорт низки російських товарів.

Раніше повідомлялось, що санкції будуть введені проти фізичних осіб. Серед них будуть "олігархи та люди, які займаються пропагандистською діяльністю", а також – компанії у сфері промисловості та технологій, пов'язаних із російською агресією проти України.

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