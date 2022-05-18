40 днів, як потонула "Москва": Укрпошта анонсувала випуск нової марки
Джерело:Media Center Ukraine
Наприкінці травня минає 40 днів, як потонув російський крейсер "Москва", знищений українськими протикорабельними ракетами "Нептун". На честь цього Укрпошта планує випустити нову марку.
Зазначається, що нова серія матиме логічне продовження – назву "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Про це заявив генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський на брифінгу у "Медіацентрі Україна".
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Нова серія марок Укрпошти на честь 40 днів перебування "Москви" на дні Чорного моря
Уже наступного тижня, за словами Смілянського, на честь 40 днів з моменту "прибуття" крейсера "Москва" на дно Чорного моря, Укрпошта випустить нову марку. Її тираж складатиме 5 мільйонів примірників.
При цьому генеральний директор поштового оператора зазначив, що продаватись марки будуть одразу на 5 майданчиках, зокрема й міжнародних.
Керівник Укрпошти розповів, що попереднього разу російські хакери здійснювали кібератаки на сайт компанії, й не всі охочі мали змогу придбати марку. В Укрпошті сподіваються, що використання кількох різних майданчиків дозволить уникнути повторення такого інциденту.
Висновок один: попри всі технічні невдачі, головне, що марка України стала ще одним символом нашої боротьби і стала відомою у світі,
– підсумував Смілянський.
Голосування за нові марки
В Укрпошті додали, що наразі триває голосування за тему нової марки. Серед запропонованих варіантів:
- "Героям слава!";
- "Путін, Москва палає, Гаага чекає";
- "Песик Патрон з ДСНС";
- "Ой, у лузі червона калина...";
- "Доброго вечора, ми з України".
Додамо, що поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" під час благодійного онлайн-аукціону вдалось продати за 5 мільйонів гривень. Кошти від продажу перерахують на спеціальні рахунки Нацбанку для допомоги Збройним Силам України та гуманітарні потреби.
Нагадаємо, що Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану на тему відомої на увесь світ фрази прикордонника з острова Зміїний 12 квітня. У Конкурсі на її дизайн взяли участь близько 500 художників. Переможцем народного голосування став ескіз Бориса Гороха.
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