4:0 на користь "Стугни": ЗСУ накрили російських окупантів в степах Донбасу

Українські військові знову шокують окупантів за допомогою "Стугни". Цього разу з нею "познайомилися" російські мінометники.

Постріл вийшов надзвичайно вдалим. Результат розгромний – 4:0 на користь протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

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Українські військові знищили мінометний розрахунок окупантів

Четверо росіян намагалися стріляли по позиціях українських військових з міномета в степах Донбасу. Ситуацію вдалося швидко врегулювати за допомогою "Стугни". Влучний постріл – і мінометного розрахунку вже немає.

Чіткий постріл та рахунок... 4:0 на користь "Стугни"! Вірте в наших воїнів! Вірте в перемогу! Слава Україні! – написали в оперативному командуванні "Північ".

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Росіяни втратили вже багато військ

Станом на 99 день з початку повномасштабного вторгнення ряди російських окупантів серйозно поріділи. Підрозділам Збройних Сил України вдалося знищити вже 30 850 ворожих військових. Розслаблятися, звісно, не варто. Попереду ще багато роботи. Це чудово розуміють українські захисники, які продовжують відчайдушно знищувати противника.

За минулу добу, 1 червня, ЗСУ ліквідувало ще 150 загарбників. Найбільше втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. Саме так, до речі, тривають активній бойові дії – окупанти штурмують Комишуваху. Біля Нагірного та Білогорівки їхні спроби атакувати завершилися невдачею. Росіяни відійшли на попередні позиції після значних втрат.

Як уточнює Генеральний штаб ЗСУ, дані про втрати російських окупантів є приблизними. Адже досить складно підрахувати конкретну кількість знищених загарбників через серйозну інтенсивність бойових дій.

Крім того, в окупантів вже значно менше техніки, ніж на початку повномасштабного вторгнення. За цей час Збройні Сили України знищили 1363 танки, 3354 бойових броньованих машин, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 521 безпілотник, 2325 ворожих автомобілів та автоцистерн, 661 артилерійську систему, 207 реактивних систем залпового вогню, 95 засобів протиповітряної оборони тощо. Більше статистики ви можете переглянути за посиланням.

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