У 2020 році магазин Mere вже працював у Миколаєві, однак його закрили через труднощі з товарами. До кінця червня 2021 року точку продажу планують запустити знову.

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В Україні відкриють 40 російських магазинів

Як розповів директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, вже у тиждень, що розпочнеться з 21 червня, декілька магазинів відкриють також в інших містах, зокрема:

Білій Церкві;

Чернівцях;

4 магазини у Дніпропетровській області.



У Миколаїві знову відкриють російський магазин / Фото Володимир Миколаївський, Google Maps

Що відомо про мережу Mere

За інформацією AllRetail, виходом Mere на український ринок і розвитком мережі займається ТОВ Альянстрейдсервіс, бенефіціаром якої є зареєстроване в Мінську ТОВ НСКТрейд.

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Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Цей російський дискаунтер розвивається за межами Росії під брендом Mere.

Зокрема, магазини Mere відкриваються в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. У Німеччині працюють вже 4 такі магазини, а у планах мережі відкритись в Іспанії, Франції, Греції та Британії.