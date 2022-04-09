40 загиблих із масового поховання в Бучі – це мирні жителі, які не чинили жодного опору, – МВС

Поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій в Бучі.

За даними поліції, під час окупації Бучі, російські загарбники регулярно відкривали вогонь по цивільному населенню, у тому числі звичайним пішоходом. На тілах загиблих виявлено кульові поранення в голову та тулуб.

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"Судово-медичні експерти під час огляду попередньо відзначили виявлені на тілах загиблих кульові поранення в голову та тіло. Це говорить про те, що багато мирних людей загинули безпосередньо від пострілу з автоматичної зброї або снайперської гвинтівки", – зазначив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Частина мирних жителів також загинула під час обстрілів міста артилерією. Серед вбитих окупантами мирних жителів чоловіки та жінки віком від 40 до 60 років.

Попри ризик та небезпеку, працівники комунальних служб збирали тіла загиблих та звозили на територію однієї з релігійних установ міста.

Слідчі та криміналісти Київщини оглянули тіла загиблих, зафіксували військові злочини агресора. Деякі з тіл вже ідентифіковані.

Надалі трупи будуть скеровані в морг для проведення відповідних експертиз та визначення причин смерті.

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