"Відправляє в могили цілі сім'ї": у Румунії найгірша хвиля пандемії COVID-19

У Румунії нині триває четверта хвиля коронавірусу, яка стала найгіршою за час пандемії. Ймовірно, все через те, що в країні один з найнижчих рівнів вакцинації у Євросоюзі.

Так, румунській владі вдалося переконати щепитися від COVID-19 менше 36% населення.

Читайте також Смертність від COVID-19 у Європі перевалить за 2 мільйони, – у ВООЗ назвали 3 причини

Медпрацівники та чиновники пояснюють низький рівень вакцинації кількома факторами:

недовірою до влади;

релігійними переконаннями, що глибоко вкоренилися;

потоком дезінформації, яка поширюється через соцмережі.

Ситуація у лікарнях країни

У найбільшому медичному закладі столиці – Університетській лікарні Бухареста, де лікують пацієнтів з коронавірусом, складна ситуація. В морг, розрахований на 15 тіл, надійшло 41.

На кожній каталці лежав чорний пластиковий пакет з померлим від інфекції. Тіла, що не помістилися, заповнювали коридор зовні, а зсередини моргу долинали крики рідних загиблих.

Коли я починала працювати, я ніколи не думала, що переживу щось подібне. Я ніколи не думала, що може статися така катастрофа, що ми відправлятимемо в могили цілі сім'ї,

– сказала медсестра Клаудіу Іоніта.

Кількома поверхами вище всі ліжка, окрім одного, у розширених відділеннях були зайняті.

Коронавірус У Румунії: коротко