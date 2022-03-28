42 країни вже підтримали розслідування МКС злочинів Росії проти України

Міжнародний кримінальний суд воєнних злочинів притягуватиме до відповідальності тих, хто служить в російських військах чи причетний до них. Окупантів можуть затримати у будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію МКС.

Усі особи, які вчинили воєнні злочини проти мирного населення, людяності, та спричиняють геноцид українців, вже є потенційними для арешту особами, щодо яких вже відкрите розслідування.

Важливо Нафтобаза на Волині серйозно постраждала, її досі гасять, – Поліщук

У Міністерстві юстицій України розповіли, що вже 42 країни підтримують розслідування МКС,

Ті, кого визнають винними, отримають належне покарання.

Мені складно уявити цивілізовану європейську країну, яка б не затримала і не передала МКС якогось воєнного злочинця, наприклад, політичного чи військового керівника з Росії. Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення,

– розповів Денис Малюська.

Дивіться також: Прокурор Міжнародного кримінального суду вже в Україні, – Зеленський