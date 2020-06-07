Після встановлення у Києві системи фіксації порушень ПДР поліція чи не щодня фіксує новий рекорд перевищення швидкості. Так, 5 червня автомобіль рухався вулицями столиці зі швидкістю 224 кілометри на годину.

Автомобіль рухався у 4,5 раза швидше за дозволену норму. Тобто замість 50 кілометрів на годину – 224. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції у фейсбуці.

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Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину. Загалом на трасах, де встановили дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищували понад 200 автомобілів.

Додамо, що з 1 червня у Києві розпочали роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Лише за 8 хвилин роботи камери зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. На другий день роботи системи автофіксації кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%".

Штрафи за порушення ПДР

Штраф за перевищення швидкості в Україні складає 127,5 гривень. У разі перевищення швидкості більш ніж на 50 кілометрів на годину штраф становить 510 гривень.

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Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу