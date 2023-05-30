Росія масовано атакувала Київ "Шахедами": хронологія 461 дня війни

Росія продовжує атакувати Україну ракетами та дронами. Найважча ситуація на фронті на Сході України.

Яка ситуація в українських містах після атак, на дипломатичному полі та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Росія била по Україні з Ту-95, по Києву вдарили балістичними ракетами: хронологія 460 дня війни

05:05 У Київській міській військові адміністрації розповіли, що над Києвом знищили понад 20 ворожих дронів. Це був масований напад з декількох напрямків та в декілька хвиль. За попередніми даними, уламки ракет:

в Голосіївському районі – впали на багатоповерховий житловий будинок, там спалахнула пожежа на останніх двох поверхах. Понад 20 мешканців евакуювали. Попередньо, одна людина загинула, троє людей – травмовані . Можуть бути зруйновані перекриття між поверхами. Під можливими завалами шукають людей;

. Можуть бути зруйновані перекриття між поверхами. Під можливими завалами шукають людей; в Печерському районі – пошкодили автомобілі;

в Дарницькому районі – спричинили загоряння приватного будинку, пошкоджено припарковані машини;

в Дніпровському районі – палаючі уламки впали на зелену зону;

в Подільському – на нежитлову забудову;

у Святошинському районі – на територію одного з підприємств.

01:35 У Київській області, а згодом і у Києві пролунала повітряна тривога. Росіяни випустили по місту дрони-камікадзе типу "Шахед".

00:04 Польща закриє кордон для вантажівок з російськими та білоруськими номерами. Нововведення запрацює вже з 1 червня. Окрім вантажівок, не пропускатимуть тягачі, причепи, напівпричепи й автопоїзди.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель розповів, що Росія не захоче йти на переговори з Україною, поки не спробує виграти війну. Ба більше, у Євросоюзі зазначили, що Кремль не відмовився від своїх цілей.