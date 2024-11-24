Хочуть створити ілюзію "ідеального світу": 47 бригада заявила, що Facebook видалив їхню сторінку

У 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" поскаржились, що Facebook видалив їхню сторінку. Там пояснили ймовірну причину такого вчинку соцмережі.

24 Канал пише з посиланням на допис 47 окремої механізованої бригади в телеграмі, що в ілюзії "ідеального світу" немає місця правді про війну.

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Що кажуть в бригаді про видання сторінки

Друзі, наша сторінка у Facebook була несподівано видалена. Ми вважаємо, що це сталося через те, що платформа прагне створити ілюзію "ідеального світу", де немає місця правді про війну, боротьбу та реальність, з якою щодня стикається Україна,

– заявили в "Маґурі".

Там пояснили, що поки вони працюють над відновленням сторінки, то продовжують доносити правду, об'єднувати і працювати на перемогу.

До речі, днями бригада опублікувала цікаву рекламу рекрутингу у своїх соцмережах, згадавши про перетин кордону та Тису.



У 47 бригаді запрошують доєднатись до їхніх лав / скриншот з телеграм-каналу бригади