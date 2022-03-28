48 345 людей евакуювали з Маріуполя в Запоріжжя за майже 2 тижні

Всього за 13 днів із Маріуполя до Запоріжжя евакуювали та евакуювалися 48 345 людей, серед них 12986 дітей.

Таку інформацію повідомили в телеграм каналі MRPL.CITY. Зазначається, що всі евакуйовані знаходяться в безпеці.

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Всіх людей, яких вдалось евакуювати до Запоріжжя забезпечують їжею, одягом та речами першої необхідності. Також надається медична та психологічна допомога. Спільними зусиллями обласної, міської влади та "Запоріжсталі" вдається здійснили допомогу евакуйованим.

Зазначається, що тим, хто вирішив залишитися у Запоріжжі, допомагають із пошуком житла.

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