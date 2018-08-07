4 рятувальників постраждало під час гасіння небезпечних ємностей на Харківщині
Під час гасіння пожежі на території міста Вовчанська Харківської області постраждало четверо пожежників.
Про це інформує прес-служба ДСНС у Харківській області.
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Приблизно о 12:15 у вівторок рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у гаражах на території колишнього автотранспортного підприємства у Вовчанську спалахнула пожежа.
Пожежники, які прибули на виклик з'ясували, що зайнялась частина приміщення гаражу та ємності з паливом на площі приблизно 100 квадратних метрів.
Рятувальники гасили пожежу на території колишнього автотранспортного підприємства
Під час гасіння каністри почали вибухати. Внаслідок одного з таких вибухів троє рятувальників зазнали термічних опіків, ще один пожежний-рятувальник отримав отруєння чадним газом.
Усіх постраждалих госпіталізували до обласної лікарні невідкладної медичної допомоги у Харкові.
Приблизно о 13:35 пожежу вдалось локалізували, а о 14:20 повністю загасити.
Після цього у будівлі виявили чимало ємностей з бензином – загалом приблизно 12 тонн пального.