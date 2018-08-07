4 рятувальників постраждало під час гасіння небезпечних ємностей на Харківщині

Під час гасіння пожежі на території міста Вовчанська Харківської області постраждало четверо пожежників.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Харківській області.

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Приблизно о 12:15 у вівторок рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у гаражах на території колишнього автотранспортного підприємства у Вовчанську спалахнула пожежа.

Пожежники, які прибули на виклик з'ясували, що зайнялась частина приміщення гаражу та ємності з паливом на площі приблизно 100 квадратних метрів.



Рятувальники гасили пожежу на території колишнього автотранспортного підприємства

Під час гасіння каністри почали вибухати. Внаслідок одного з таких вибухів троє рятувальників зазнали термічних опіків, ще один пожежний-рятувальник отримав отруєння чадним газом.

Усіх постраждалих госпіталізували до обласної лікарні невідкладної медичної допомоги у Харкові.

Приблизно о 13:35 пожежу вдалось локалізували, а о 14:20 повністю загасити.

Після цього у будівлі виявили чимало ємностей з бензином – загалом приблизно 12 тонн пального.