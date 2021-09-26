5 корисних сніданків для доброго ранку

Зберігаємо добірку смачних і здорових рецептів для доброго ранку. Розумію, що іноді часу на сніданки бракує, але його потрібно знаходити завжди, оскільки правильне харчування починається саме зі сніданку. Далі читайте російською.

1. Цельнозерновой хлеб + индейка + огурец / моцарелла + помидор + базилик

Отличная альтернатива скучным бутербродам — сэндвич из цельнозернового хлеба с огурцом и филе индейки, либо с моцареллой, базиликом и помидором. Их, кстати, удобно брать с собой для перекусов.

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2. Омлет с курицей с овощами

Достаточно смешать пару яиц с остатками куриной грудки или кусочками индейки и любыми овощами (стручковая фасоль, брокколи, шампиньоны или помидоры), посолить, разлить в силиконовые формочки для маффинов, поставить в духовку и уйти рисовать стрелки. Ни капли масла, между прочим.

3. Блинчики и оладьи из гречневой, овсяной или цельнозерновой муки

Сделать блинчики на воде или менее жирном молоке. Или однажды утром попробовать овсяные панкейки: перемолоть овсяные хлопья (50 г.) в муку, пюрировать половину не очень спелого банана, добавить 2 яйца, 1 чл какао-порошка и стевию или мед. Перемешать. Если густо — добавить молоко. Выпекать на хорошо прогретой антипригарной сковороде без масла, на небольшом огне.

Вкусный завтрак можно приготовить из полезных продуктов / Фото Pixabay

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4. Запеканка с грушей и соусом из свежих ягод

Творог, яйцо, пара ложек муки, ваниль и немного сахара или стевии взбить, добавить нарезанную кубиками большую грушу и запекать в антипригарной форме до золотистой корочки. Можно попробовать растянуть на несколько завтраков, хотя это слишком вкусно.

5. Стакан воды или зеленый чай с ложкой меда и немного орехов

Такой перекус всегда будет в тему. Если вы не знаете, что себе приготовить, чай и орехи – отличный вариант всегда.

Чай – отличный вариант для начала дня / Фото Pixabay