Українців просять бути уважними та обережними, а також – дотримуватися усіх правил пожежної безпеки.
Зауважте У Харкові спалахнула пожежа на ринку: фото наслідків
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили у таких областях:
- Луганській;
- Харківській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Херсонській.
Пожежі в Україні: останні новини
- Увечері 25 серпня у Києві на Позняках спалахнула масштабна пожежа у приватному будинку. Загальна площа пожежі перевищила 100 квадратних метрів.
- Окрім того, 25 серпня масштабна пожежа спалахнула на Вінниччині. Там палали складські приміщення. До боротьби з вогнем залучили майже пів сотні рятувальників.
- У Львові 24 серпня внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік – 70-річний власник квартири, охопленої вогнем.
- На Львівщині 20 серпня посеред дороги вщент згоріла вантажівка. Рятувальники намагалися погасити полум'я, однак врятувати автівку не вдалося.