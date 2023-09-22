5 пікапів для Гвардії наступу: Метінвест Ахметова передав до ЗСУ вже майже 500 автівок

Група Метінвест придбала для бійців бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Нацгвардії 5 пікапів, загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Передача автівок відбулася у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Також у Групі Метінвест зазначили, що за час повномасштабної війни закупили або передали з власного автопарку майже 500 авто. Загалом за цей період Метінвест спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень.

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Маневровість на полі бою – посилення переваги оборонців України

Група Метінвест системно закупає та передає військовим автівки для пересування та швидкі для вивезення поранених, адже маневровість на полі бою вкрай важлива. Зокрема чергову партію допомоги отримала бригада оперативного призначення "Кара-Даг" Нацгвардії. Як повідомляють у Метінвест, пікапи будуть використовувати для наступу на Запорізькому напрямку.

Бригада "Кара-Даг" звернулася до нас із запитом, вони відправили надзвичайний мейл, розказали, хто вони, що вони готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Їм потрібна допомога з автомобілями. В межах "Сталевого Фронту" Ріната Ахметова ми відгукнулися на це прохання, і сьогодні вручаємо ці автомобілі,

– сказав керівник проєктного офісу гендиректора Групи Метінвест Олександр Водовіз.



Метінвест від початку повномасштабної війни передали ЗСУ майже 500 автівок / Фото Групи Метінвест

Військові зазначають, що подібна допомога зараз дуже важлива. Річ у тім, що пікапи можна використовувати як безпосередньо для наступу, обладнавши додатковою зброєю, так і для вивезення поранених та навіть доставлення боєкомплектів.

Така техніка повнопривідна, у неї високий кліренс, тож вона буде проходити по всім дорогам, а це важливо. Хлопці будуть їздити на них на виконання бойових дій – можливо, поставлять на них кулемети, а може, будуть перевозити особовий склад,

– пояснює лейтенант військової частини 3029 Гвардії Наступу Яків Шпачинський.



Пікапи передали військовим на Запорізький напрямок / Фото Групи Метінвест