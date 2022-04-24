5 російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині

Російські загарбники атакували 24 квітня Полтавщину. Наразі в регіоні досі є загроза обстрілів.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він загликав мешканців області залишатися в укриттях.

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"П'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі деталі пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", – заявив Лунін.

Ще один обстріл на Великдень

Росіяни обстріляли Чугуїв, що на Харківщині. Вони вбили 59-річного чоловіка та поранили 3 людей. Серед них виявився 11-річний хлопчик.

Також окупанти зруйнували в Чугуєві низку домівок людей. Крім цього, вони атакували ще й селище Малинівка Чугуївського району. Там рашисти поранили 2 чоловіків та жінку.

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