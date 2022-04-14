50 днів оборони України у 50 фото військових журналістів: емоційні кадри
14 квітня 2022 , 17:15
Джерело:Armyinform
Героїчна боротьба українського народу проти російських загарбників триває вже 50 днів. За цим спостерігає весь світ, а фото з місця подій стають незаперечними доказами злочинів окупантів.
На фото зображений відвертий геноцид російських вбивць й знищення житлових кварталів багатьох українських міст, селищ та сіл.
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Світлини показують горе людей і смерть простих українців, які ще вчора жили мирним життям. Саме так виглядає "рускій мір".
50 кадрів з війни / Фото оприлюднені Armyinform:
Важливо – Нові колосальні втрати ворога станом на 14 квітня: