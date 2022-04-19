Битва за Донбас, термінова нарада у Байдена: основне за 55 день війни

Вже 55 дні українці героїчно виборюють право на існування та незалежність. Наші бійці воюють на суші та у небі, невпинно наближаючи нашу перемогу.

Напередодні влада констатувала, що почалась масштабна битва за Донбас. Тому про ключові події 19 квітня – читайте далі.

До теми До 30% української інфраструктури зруйновано війною, – Кубраков

07:11 Ранкове зведення Генштабу:

Росія активізувала ракетні удари по об'єктах на заході України.

Окупанти продовжують перекидати озброєння та техніку до України. У район Харківської області перекидають протиповітряні системи "Тор", С-300 і С-400.

Наступ на Ізюмському напрямку: окупанти створили систему вогневих позицій для артилерії.

Окупанти наступають вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі.

Російські війська планують вийти до адмінмежі Херсонської області.

На Донбасі за добу відбито 7 атак ворога: українські захисники знищили 10 танків і купу іншої техніки.

Російська 810-а окрема бригада морської піхоти втратила 158 військових, є близько 500 поранених та ще 70 зниклих безвісти.

06:34 Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 6 військовим. П'ятеро, на жаль, отримали їх посмертно.

лейтенанту Леву Пашку; старшому лейтенанту Віктору Головку (посмертно); майору Роману Собківу (посмертно); підполковнику Ігорю Дашку (посмертно); полковнику Віталію Кучерявому (посмертно); голові Харківської громадської організації "Військово-патріотична організація "Фрайкор" Георгію Тарасенку (посмертно).

05:15 США скликають нараду з главами кількох держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії. Все через новий наступ Росії на Україну. За інформацією журналістів, в нараді також візьмуть участь:

генсек НАТО Єнс Столтенберг;

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

президент Європейської ради Шарль Мішель.

03:19 В Організації об'єднаних націй зауважили, що припинення вогню в найближчі тижні очікувати не варто. Припускають, що це може статись хіба за кілька тижнів.

02:13 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після звірств в Бучі не говорив з Путіним. За його словами, трагедія показала іншу сторону ситуації. Проте він не виключає, що зустрінеться з керівником Кремля, якщо переможе на виборах президента.

Ба більше, Макрон заявив, що Франція не потребує газу з Росії та підтримує ембарго на її енергоносії.

02:12 У Пентагоні заявили, що американські військові навчатимуть групу українських артилеристів поводитися з американськими гаубицями. Цю зброю Україні пообіцяв передати Байден.

01:40 У більшості областей оголосили повітряну тривогу. Це стосувалось західних, північних, східних та центральних регіонів.

00:32 ЗМІ пишуть, що Держдеп США розглядає можливість визнати Росію державою – спонсоркою тероризму. Рішення можуть ухвалити за декілька тижнів, а поки що ці інструменти вивчають.

До слова, наразі США називають державами-спонсорами тероризму лише Північну Корею, Іран, Кубу та Сирію.

00:16 Після втрати "Москви" росіяни відвели свої ракетні та десантні кораблі на 200 кілометрів від наших берегів. Однак це все одно дозволяє їм блокувати судноплавство та завдавати ракетних ударів по українських містах.