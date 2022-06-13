55 країн, навіть найвіддаленіші: хто воює за Україну в Інтернаціональному легіоні

Триває 110 доба героїчної боротьби українського народу проти російських окупантів. На боці України воює також чимало представників найрізноманітніших країн з усього світу.

Про особливості складу та фінансування Інтернаціонального легіону розповів його речник Дамьєн Магру на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 13 червня. 24 канал передає деталі.

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Хто з іноземців воює разом з українцями проти Росії

За словами Дамьєна Магру, у складі Інтернаціонального легіону наразі дають відсіч російським окупантам представники 55 громадянств та країн світу, зокрема й найвіддаленіших.

У нас є представники країн всіх частин світу, всіх континентів. Зокрема, й таких далеких країн, як Бразилія, Південна Корея та Австралія,

– розповів речник Інтернаціонального легіону.

Разом з тим він зауважив, що найбільше легіонерів – серед американців та британців, після них за кількістю – поляки та канадці. При цьому Магру підкреслив, що серед громадян Канади в особовому складі військового формування є чимало добровольців саме з українським корінням.

Серед інших національностей, де багато представників, – з країн Прибалтики та північні держави, зокрема Фінляндія,

– додав речник легіону іноземців.

До слова, Дамьєн Магру наголосив, що існує дуже строга політика щодо кількості бійців у складі Інтернаціонального легіону, тому точної цифри він прокоментувати не може.

Фінансування Інтернаціонального легіону

Як пояснив представник військової частини іноземців, Інтернаціональний легіон перебуває у складі Збройних Сил України, й тому фінансується так само, як і вся українська армія.

Всі витрати на проживання, заробітні плати іноземних бійців, озброєння та амуніцію фінансує Україна. Крім того, додаткові кошти залучають фандрейзери – передусім, представники країн Заходу.

Ми ці гроші, які збираємо на різних платформах, витрачаємо винятково на те обладнання для наших бійців, що не входить у стандартний військовий кіт, який видає ЗСУ. На те, що потрібно на полі бою, але не фінансується Україною,

– пояснив Магру.

"Тому ми збираємо гроші, зокрема, щоб фінансувати покупки, скажімо, "аксесуарів" для зброї. Це часто те, що необхідно – оптика, реддоти тощо. Це наша головна позиція для витрат. Але загалом ми фінансуємось ЗСУ", – уточнив речник Інтернаціонального легіону.

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