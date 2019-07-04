5 типових помилок в облаштуванні вузької кімнати

Якщо у вас кімната квадратної форми, то з питанням зонування простору все виглядає доволі просто – для усіх меблів передбачено своє місце.

Проте на практиці далеко не всі помешкання мають "ідеальну" форму. На що варто звернути увагу, розтавляючи меблі у вузьких кімнатах.

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Нерухомість 24 зібрала 5 типових помилок, яких допускають найчастіше в облаштуванні таких помешкань.

Усі меблі уздовж видовженої стіни

Коли бачиш таку картинку, одразу згадується інтер'єр віталень у радянських хрущовках, де пара крісел і диван вишикувалися в лінійку з одного боку, а "стінка" з телевізором – навпроти.

Така розстановка меблів візуально ще більше видовжує кімнату і сприяє її непропорційності.

Альтернативний варіант: Прямокутну кімнату варто розділити на функціональні зони, де в одній частині може розміститись невелика їдальня чи робоче місце, а в іншій – умовний центр композиції у вигляді телевізора або декоративного каміну. Від цього центру по колу можна розставити диван та крісла і розстелити килим.



Кімнату варто розділити на функціональні зони

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Меблі по периметру приміщення

Таке розташування візуально робить кімнату вужчою і лише акцентує на її неправильній геометрії.

Альтернатива: Відштовхуємось від центру – тут можуть розміститись затишна гостьова зона з диваном і м'якими кріслами, а біля стіни – робоча зона зі стелажем для книг.



Диван з кріслами можна розмістити по центру вузької кімнати

Повна симетрія

От її в облаштуванні вузьких кімнат краще взагалі уникати. Натомість краще створити візуальний хаос. Наприклад, крісло чи диван можна розташувати по діагоналі щодо інших меблів.



Повної симетрії в облаштування вузької кімнати краще уникати

Багато простору між великими меблями

У вузькій довгій кімнаті великі відстані складатимуть враження коридорів, що зовсім не додаватиме затишку приміщенню.

Альтернативний варіант: Можна спробувати зробити кімнату більш "квадратною", наприклад, поставивши шафу-купе на всю довжину вузької стіни. Тоді приміщення візуально стане коротшим на глибину шафи.



З допомогою меблів вузьку кімнату можна зробити більше квадратною

Яскраві контрасти

Різкі поєднання кольорів значно впливають на геометрію приміщення. Поздовжні лінії та акценти зайвий раз привертатимуть увагу до форми кімнати.

Альтернатива: Раціональним рішенням у цьому випадку буде візуально розширити приміщення – наприклад, верхню половину стіни можна пофарбувати фарбою, а нижню оздобити шпалерами в тій же кольоровій гамі.



Візуально розширити простір вузької кімнати