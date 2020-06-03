Нові й старі політики задекларували багато цікавих речей. Виявилось, серед них є й колекціонери.

Дехто вказав у декларації дітей, інші – старовинні книги. Хто й що колекціонує – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Продаж низки корпоративних прав та нерухомості: Зеленський оприлюднив декларацію

Володимир Зеленський

Дохід родини президента Володимира Зеленського за минулий рік склав майже 29 мільйонів гривень. Значних колекцій не задекларували, лише наручні годинники відомих брендів.



Зеленський оприлюднив декларацію / Фото Time

Чим володіє Зеленський

У власності Володимира Зеленського перебуває житловий будинок та земельна ділянка в Іванковичах, чотири квартири у Києві, 4 паркувальних місця у столиці, квартира у Великій Британії та житловий будинок в Італії.

Годинники BREGUET, Tag Heuer, ROLEX, Bovet.

Автомобіль LAND ROVER 2016 року випуску.

Давид Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вніс до декларації 6 дітей. На двох із дружиною він задекларував годинники та ювелірні прикраси. І багато готівки: подружжя має 8 мільйонів гривень, 900 тисяч доларів та 200 тисяч євро в купюрах.



Давид Арахамія / Фото з фейсбук-сторінки Арахамії

Микола Тищенко

"Слуга народу" Микола Тищенко, який відомий через скандал із рестораном "Велюр", і який хоче стати мером Києва, задекларував 9 сумок та клатчів своєї дружини, а ще анорак із хутром та ювелірні вироби.



Микола Тищенко / Getty Images

Олександр Дубінський

Олександр Дубінський, який теж хоче посісти крісло київського мера, задекларував колекцію із 10 земельних ділянок. Ще 10 годинників та 3 одиниці мисливської зброї. Крім того, у Дубінського є ще 5 автівок. До слова, у декларації немає дружини Дубінського та десятка її квартир.



Олександр Дубінський / Strana.ua

Петро Порошенко

Петро Порошенко, як і раніше, задекларував низку колекцій, зокрема картин, меблів, ювелірних виробів та машину для хімчистки.



Петро Порошенко / Фото "Народна правда"

Віктор Медведчук

Одним із найбільших колекціонерів у нинішній Верховній Раді виявився Віктор Медведчук. Перелік нажитих статків родиною в родині Медведчука та Оксани Марченко – нескінченний. Кум Путіна задекларував:

20 автівок,

40 наручних годинників відомих марок,

20 наборів ювелірних виробів,

одяг відомих брендів,

24 килими,

18 люстр,

спортивний інвентар та інше.



Що задекларував Медведчук і Марченко / Інфографіка 24 каналу

Але найбільше родина Медведчука приголомшила всіх колекцією стародруків: фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року, рукописне Євангеліє 15 століття, "Енеїда" Котляревського за 1798 рік та ще 30 стародруків.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу