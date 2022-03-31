Як відрізнити правду від дезінформації

Якщо ви дізналися, що хтось комусь щось сказав (наприклад, А щось сказав B, а ви про це дізналися від C), то критичне мислення вимагає поставити собі кілька запитань.

Шість запитань

1. Чи дійсно C знає, про що там йшлося? Він певен у правдивості інформації? Чи сам її отримав через десяті руки у викривленому вигляді?

Читайте також У російських окупантів почалась тривожність на оперативному рівні

2. Якщо C дійсно знає правду, чи нема у C прихованих інтересів її викривити?

3. Чи ви певні, що C призначав своє повідомлення саме вам? Може, він хотів здійснити вплив на D, а ви випадково стали свідком?

4. Якщо C все правильно дізнався і саме до вас звертається у своєму повідомленні, то чи дійсно A сказав B те, що відповідає дійсності, чи A мав приховані інтереси викривити інформацію?

5. Чи ви певні, що A хотів справити враження саме на B, а не на E, наприклад, чи самого C?

6. Чи A загалом сам розуміє, що він сказав? Може, він все переплутав?

Перевірку пройдено