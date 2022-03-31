Як відрізнити правду від дезінформації
Джерело:фейсбук Валерія Пекаря
Якщо ви дізналися, що хтось комусь щось сказав (наприклад, А щось сказав B, а ви про це дізналися від C), то критичне мислення вимагає поставити собі кілька запитань.
Шість запитань
1. Чи дійсно C знає, про що там йшлося? Він певен у правдивості інформації? Чи сам її отримав через десяті руки у викривленому вигляді?
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2. Якщо C дійсно знає правду, чи нема у C прихованих інтересів її викривити?
3. Чи ви певні, що C призначав своє повідомлення саме вам? Може, він хотів здійснити вплив на D, а ви випадково стали свідком?
4. Якщо C все правильно дізнався і саме до вас звертається у своєму повідомленні, то чи дійсно A сказав B те, що відповідає дійсності, чи A мав приховані інтереси викривити інформацію?
5. Чи ви певні, що A хотів справити враження саме на B, а не на E, наприклад, чи самого C?
6. Чи A загалом сам розуміє, що він сказав? Може, він все переплутав?
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