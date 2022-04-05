6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку: страшне фото з Київщини

Звірства росіян на Київщині неможливо описати словами. Злочини, які окупанти скоїли на наших землях – це тисячі скалічених доль, сотні замучених насмерть українців і неймовірний біль для усієї нації.

На фото, які продовжують з'являтись у мережі після звільнення Київщини, неможливо дивитись без сліз і ненависті до "русского мира". Один з таких знімків оприлюднила журналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці у фейсбуці.

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На опублікованому фото видно, як 6-річний хлопчик стоїть поблизу могили мами просто посеред двору. Її без причини, безжально і ницо вбили окупанти.

Кожне з таких фото могло б зупинити війну. Якби Росію можна було зупинити в інший спосіб, окрім її воєнної поразки і економічного краху,

– написала Даниленко.

Не забудемо і не пробачимо окупантам жодного замордованого українця і жодної замордованої українки!

Хлопчик стоїть біля могили мами, вбитої окупантами на Київщині / Фото AP

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