6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку: страшне фото з Київщини
Джерело:фейсбук Тетяна Даниленко
Звірства росіян на Київщині неможливо описати словами. Злочини, які окупанти скоїли на наших землях – це тисячі скалічених доль, сотні замучених насмерть українців і неймовірний біль для усієї нації.
На фото, які продовжують з'являтись у мережі після звільнення Київщини, неможливо дивитись без сліз і ненависті до "русского мира". Один з таких знімків оприлюднила журналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці у фейсбуці.
Зверніть увагу Різні реальності: поки світ шокований звірствами в Бучі, Росія створює фейки про "живих трупів"
На опублікованому фото видно, як 6-річний хлопчик стоїть поблизу могили мами просто посеред двору. Її без причини, безжально і ницо вбили окупанти.
Кожне з таких фото могло б зупинити війну. Якби Росію можна було зупинити в інший спосіб, окрім її воєнної поразки і економічного краху,
– написала Даниленко.
Не забудемо і не пробачимо окупантам жодного замордованого українця і жодної замордованої українки!
Хлопчик стоїть біля могили мами, вбитої окупантами на Київщині / Фото AP
Важливо – Окупанти, які чинили злочини у Бучі, повернуться в Україну: дивіться відео