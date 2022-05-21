6 загиблих, пожежа на заводі "Азот": окупанти нещадно гатять по Сєвєродонецьку

Російські окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, зокрема школу, де ховались цивільні. Внаслідок обстрілів загинули 6 людей. Також ворог вкотре поцілив у підприємство "Азот".

Тривають бої на околицях Сєвєродонецька

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти обстріляли школу, у підвалах якої ховались люди. Внаслідок цього, двоє людей загинули на місці.

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Постраждалі внаслідок обстрілу

Двоє людей загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини.

Ввечері поблизу свого будинку загинули чоловік і жінка.

Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі.

Також Гайдай повідомив про пораненого в ногу волонтера, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку.

Руйнування внаслідок обстрілів

За даними Луганської ОВА, за день в області зруйновано близько 50 будинків.

Важко порахувати, скільки житла щодня нищать в селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Однак тільки в Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. У Сєвєродонецьку – 5.

Росіяни нещадно обстрілюють Луганщину / Фото Сергій Гайдай

Окупанти обстріляли підприємство "Азот"

Росіяни вкотре обстріляли підприємство "Азот" – внаслідок влучання зайнялась градирня (вежа для охолодження води).

Наразі пожежу ліквідовано, полум'я не розповсюдилося на виробничі цехи, які поряд. Водночас Гайдай повідомив, що не менш гаряче було в Лисичанську – там виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті.

Ситуація на фронтовій лінії

Загалом на фронті відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Сергій Гайдай наголосив, що українські війська зараз контролюють близько 10% Луганської області. Російські окупанти кинули сюди буквально усі сили – територію Луганщини нещадно обстрілюють.

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