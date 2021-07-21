У 6 жителів Львівщини підозрюють небезпечний штам COVID-19 Дельта

У 6 жителів Львівщини підозрюють новий небезпечний штам коронавірусу Дельта. 4 людини повернулись з Росії, а двоє – з Великої Британії.

У деяких пацієнтів підтвердили коронавірус. Наразі вони перебувають у лікарні.

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На Львівщині у 6 людей підозрюють коронавірус

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що п'ятеро жителів Львівщини зробили на кордоні тест на коронавірус. Вони виявились позитивними, тож хворих госпіталізували. Ще одна дівчина перебуває вдома на самоізоляції.

За словами Чемериса, згідно з Постановою Кабінету Міністрів, усім людям, які прибувають з країн з високим рівнем захворюваності на коронавірус (Індії, Великої Британії, Росії тощо) повинні проводити експрес-тест на антиген. Якщо він виявляється позитивним, людей ізольовують, а згодом проводять ПЛР-тест.

Усі люди, які зараз мають підозру на штам коронавірусу Дельта, є мешканцями Львівської області. Це чоловіки й жінки середнього і старшого віку,

– зазначив Чемерис.

Головний медик області розповів, що наразі триває визначення генотипу коронавірусу. Для цього зразки 6 людей, які повернулися з країн, де вирує штам Дельта, скерували на дослідження в Київський Центр громадського здоров'я.

"При проведенні ПЛР-тесту визначають наявність вірусу. А ось антиген в Україні роблять лише у столичному Центрі громадського здоров'я. Результати цих досліджень обіцяють до кінця тижня», – додав Чемерис.

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Пацієнти перебувають у стабільному стані

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, що пацієнти, у яких підозрюють небезпечний штам коронавірусу, перебувають у нормальному стані. Загрози їхньому життю наразі немає.

"До нас люди потрапили 4 – 5 днів тому без якихось клінічних симптомів – ані підвищення температури, ані запалення легень вони не мають. Оскільки урядом визначені протиепідемічні заходи в Україні й тестування після прибуття показало позитивний результат, їх госпіталізували", – зазначив Федоренко.

За його словами, пацієнти, серед яких є 2 сімейні пари, перебувають окремо в ізольованих палатах. Від результату аналізу залежатиме, як довго вони перебуватимуть у медзакладі. Рішення про їхню виписку або наступне лікування приймуть до кінця тижня.