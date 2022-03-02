60 іноземних журналістів покажуть на весь світ, як живуть кияни на станції метро "Дорогожичі"

2 березня 2022 , 12:34
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Джерело:

Pravda Gerashchenko

Сьогодні 60 іноземних журналістів покажуть на весь світ, як живуть Кияни та їхні домашні улюбленці на станції метро Дорогожичі.

Про це у своєму телеграм каналі написав Геращенко, додавши, що сьогодні "це побачить увесь світ!".

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Кадри з місця подій 

Іноземні журналісти вже розпочали роботу – фільмують те, що відбувається в Києві та беруть інтерв'ю у тих, хто вимушено переїхав в метрополітен. 

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів, тисячі киян перебралися на ночівлю в метро. Рух поїздів тимчасово зупинили. 

Як живуть Кияни на станції метро "Дорогожичі": фото 

Нагадаємо, поки у Києві лунав сигнал повітряної тривоги, в метро столиці відбулася вкрай важлива подія – поява нового життя. Пологи пройшли добре, на світ з'явилася дівчинка Мія. 

Дивіться відео з метро "Дорогожичі"

Дивіться відео зі станції метро "Героїв Дніпра"

 

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Автор: Юлія Бабич