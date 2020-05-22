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60 кілограмів лосячих рогів намагалися вивезти з Чорнобильської зони: фото

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Порушники намагалися вивезти лосячі роги для продажу
Порушники намагалися вивезти лосячі роги для продажу / Unsplash / Ілюстративне фото

Правоохоронці спіймали 3 чоловіків у Чорнобильській зоні відчуження. Вони хотіли незаконно вивезти звідти прибизно 60 кілограмів лосячих рогів.

Поліція вилучила роги диких тварин, які порушники мали намір продати на чорному ринку, повідомляє пресслужба відомства.

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Адже переміщення будь-яких об'єктів за межі зони відчуження без спеціального дозволу або проведення дозиметричного контролю заборонене законом.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки. Чоловікам загрожує штраф від 75 до 100 неоподатковуваних мінімумів (1275 – 1700 гривень) або обмеження чи позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Зазначимо, що через пожежі у Чорнобильській зоні відчуження багато тварин втратили свої домівки. Їм зараз немає, чим харчуватися. Крім того, згоріли 12 колишніх сіл, декілька кладовищ і відомі туристичні пам'ятки.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Світ тварин Новини Києва Поліція Чорнобиль Новини України
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