Удар по ворогу на Зміїному та вдвічі менший запас ракет у Росії: основне за 63 день війни

В Україні 27 квітня триває вже 63 день війни. Саме стільки часу наші військові дають потужний опір російським окупантам.

Сьогодні ми ще на один день наблизилися до перемоги. Про головні події 63-го дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Ракети над Запорізькою АЕС і провокації у Придністров'ї: основне за 62 день війни

05:49 Олексій Арестович заявив, що припинення активної фази на Донбасі не означає кінець війни. Він пояснив, що мовиться про "довгу історію" й до цього треба бути готовими.

Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин,

– сказав він.

04:53 У російському Курську чутно вибухи, а під Бєлгородом горить склад боєприпасів. Попередньо, ніякі люди не постраждали. склад боєприпасів горить у районі села Стара Нелідівка Бєлгородської області.

02:52 Українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїному. ЗСУ також знищили окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Вороги намагались просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, проте зазнали втрат та відступили.

02:25 З 24 лютого Росія випустила по Україні близько 1 300 ракет. Орієнтовно стільки ж досі залишається в межах країни-агресорки. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що запаси Росії скоротилися більш ніж вдвічі.

02:17 Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не очікує використання тактичної ядерної зброї в Україні. Він вважає, що Путін просто не піде на такий крок.

02:05 Боєць полку "Азов" Валерія з позивним Нава розповіла, що госпіталь у Маріуполі перебуває в облозі – під постійними обстрілами російської авіації та артилерії. Там не вистачає медиків та медсестер, адже серед них є загиблі та травмовані.