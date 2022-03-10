Розрив УПЦ Московського патріархату з російською православною церквою підтримують 63% українців

Українці в опитуванні показали, що думають про розрив зв'язків УПЦ МП із російською православною церквою. Виявилось, що 63% підтримують таке рішення.

У зв'язку з останніми подіями в Україні група "Рейтинг" провела опитування серед українців. Таким чином стали відомі настрої в суспільстві.

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Думки українців про церкву

Запитали в людей про те, що вони думають про розрив зв'язків УПЦ Московського патріархату з російською православною церквою. Серед опитаних 63% підтримують таку ідею.

Не підтримують цю ідею лише 10%. Ще 18% відповіли, що їм байдуже, 9% – не змогли відповісти. Серед прихожан УПЦ Московського патріархату також більше половини підтримують розірвання зв'язків з РПЦ,

– мовиться в опитуванні.

Водночас чверть респондентів кажуть, що їм байдуже і лише 13% з них – проти розриву.



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