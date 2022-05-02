Розбиті командні пункти росіян і вибухи в Харкові: основне за 68 день війни

Воїни ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогу, демонструючи свій професіоналізм. Разом з ними на своїх фронтах борються і лікарі, волонтери, журналісти, дипломати та політики.

Кожен день наближає нас до перемоги. Про головні події 68 дня війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Цікаво З "Азовсталі" евакуювали цивільних, ліквідовано 23 500 окупантів: основне за 67 день війни

07:06 Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав "історичні рішення", які має ухвалити Німеччина. Він схарактеризував її як одну з найбільш нерішучих держав ЄС.

Три історичні рішення, які може ухвалит Німеччина:

позбавлення будь-яких перешкод для того, щоб постачати Україну необхідною для оборони зброєю, введення санкцій проти країни-агресорки Росії, усунення проблеми, яка стосується отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

07:01 Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті. Основне:

існує загроза ракетних ударів із території Білорусі;

у Брянській області Росії встановили посилені поліцейський і контррозвідувальний режими;

на Донбасі російські окупанти хочуть захопити Рубіжне та планують наступ на Слов'янськ і Сєверодонецьк;

на Луганщині та Запоріжжі ворог нарощує системи ППО;

росіяни шукають слабкі місця в українській обороні: намагаються вийти на кордон Херсонщини.

06:07 Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето щодо ембарго на нафту з Росії. Завдяки цьому рішенню обмеження російської нафти стає все більш ймовірним.

05:37 Російський літак АН-30 29 квітня порушив повітряний простір Данії та Швеції. Спочатку він увійшов у повітряний простір Данії. Сталося це у східному напрямку від острова Борнхольм. За деякий час літак здійснив порушення повітряного простору Швеції у південному напрямку від провінції Блекінге.

Очільник МЗС Данії Йеппе Кофод повідомив, що він викликав російського посла аби той пояснив інцидент.

03:59 Українські військові помітили ворожий безпілотник над територією Сумської області. Його маршрут пролягав вздовж кордону Росії з Україною. У Генштабі готуються до можливих провокацій та обстрілів, до яких завжди можуть вдатися окупанти.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав усіх мешканців області бути пильними та готовими подбати про свою безпеку.

01:45 Українські війська розбили командні пункти росіян під Ізюмом. Олексій Арестович заявив, що внаслідок цього загинули до 200 осіб. За його словами, реально загиблих окупантів більше, проте підтвердили саме таку кількість.

01:26 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович припустив, що Росія на тлі невдач у війні проти України може вдатися до тактики атаки великою кількістю солдатів. Агресор може зібрати близько 10 тисяч добровольців.

00:58 У Харкові чули потужний вибух на півночі міста. Був відбій повітряної тривоги, але містян просили бути в укритті.

У телеграмі "Труха Україна" написали, що після "прильоту" у одному з районів Харкова почалась пожежа. Місцеві стверджують, що пожежа велика. Офіційно про те, що саме сталося, не повідомляли.

00:24 За одну добу, 1 травня, українські воїни знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10". Повітряні Сили ЗСУ звертають увагу на те, що російські окупанти в війні з Україною останнім часом здебільшого використовують безпілотники.